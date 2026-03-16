Kuzenlerin gezintisi faciayla bitti

Aksaray - Nevşehir kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Gökçe köyünde yaşayan E.U., babası Recep Ulu'ya ait aracı izinsiz alıp, kuzenleriyle gezintiye çıktı. E.U.nun kontrolünü yitirdiği otomobil, önündeki Veli Demirbaş yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü E.U. (17), kuzenleri S.U., H..U.(17) ve onun kardeşi Hüseyin Ulu (16) yaralandı. Araçta sıkışan 4 kişi ekiplerin müdahalesiyle, bulundukları yerden çıkarıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Semih Ulu(16) ile birlikte bayram tatili için İstanbul'dan memleketlerine gelen Hüseyin Ulu (16), doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. İki yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. -