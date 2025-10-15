Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti

Olay, 13 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Balkan iddiaya göre, işe girmesi için baskı yapan kuzeni Resul B. ile telefonda tartıştı. Bunun üzerine Resul B., arkadaşı Uğurcan U. ile birlikte kuzeni Hüseyin Balkan'ın yanına gitti. Sokakta, kuzenlerin arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Resul B., yerden aldığı tahta sopayla kuzenini darbetti. Çıkan arbedede sırtından bıçaklanan Hüseyin Balkan, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille hastaneye götürülen Hüseyin Balkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Balkan, toprağa verildi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandıklarını tespit etti. Polis, adrese yaptığı baskında şüphelileri gözaltına aldı.

BIÇAKLAMA OLAYINI KABUL ETMEDİLER

Emniyete götürülen şüphelilerden Resul B., ifadesinde, "Aylak aylak gezmemesini söyleyip, işe girmesini istedim. Karşı çıkıp, küfredince kavga ettik. Sopayla darbettim. Nasıl bıçaklandığını bilmiyorum" dedi. Uğurcan U. ise kuzenler arasındaki kavgaya karışmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Resul B. ile Uğurcan U., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Hüseyin Balkan'ı bıçaklayanın bulunması için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.