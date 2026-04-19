Kuzenlerin üzerine yıldırım düştü: 2 ölü

Diyarbakır'da 3 kuzenin yağış nedeniyle sığındığı ağaca yıldırım düştü. Kuzenlerden 2'si hayatını kaybetti. Biri ağır yaralandı. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bağlı kırsal Olgun köyü Çiçeközü mezrasında 14 yaşındaki Kasım Yıldırım, 13 yaşındaki Serkan Yıldırım ve 15 yaşındaki Mehmet Yıldırım, okul bahçesinde oynarken aniden bastıran gök gürültülü yağış nedeniyle bir ağacın altına sığındı. Bu sırada ağaca yıldırım düşünce 3 kuzen ağır yaralandı. Yakınlarının durumu 112 Acil Servis Merkezine bildirmesiyle bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Hayati tehlikeleri olduğu belirlenen Yıldırım kuzenler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahaleye rağmen, Serkan ve Kasım Yıldırım kuzenler kurtarılamadı. Acı haberi alan aileleri sinir krizi geçirdi.