Kuzey Işıkları Nerede? Kuzey Işıkları (Aurora) Hangi Ülkeden Görülür?

Kuzey ışıkları, gökyüzünde görülen, yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen parçaların etkileşimi sonucuyla oluşan doğal ışımalar olarak tanımlanıyor. Kutup ışıkları, aurora ve kuzey aurorası gibi isimlerle anılıyor. Kuzey enlemlerde yer alan bu etki aynı zamanda aurora borealis ismi ile de biliniyor. Güney enlemlerde yer alan güney kutup ışıklarına benzer özelliklere sahip olduğu söyleniyor. Peki, kuzey ışıkları nerede? Kuzey ışıkları (aurora) hangi ülkeden görülür?
Kuzey ışıklarını oluşturan ışımalar, genellikle geceleri gözlemlenebiliyor. Bu olay ağırlıklı olarak iyonosfer üzerinde meydana geliyor. Yaygın olarak 60 ile 72 derece kuzey ve güney enlemleri arasında görülen oluşum, arktik ve antarktik kutup dairelerinin içine düşüyor. Olağanüstü güzellikte görsel şov sunan kuzey ışıkları, pek çok insanın ilgisini çekiyor. Bu nedenle kuzey ışıkları nerede sorusu sıklıkla merak ediliyor. Peki, kuzey ışıkları (aurora) hangi ülkeden görülür? Konuyla ilgili detaylı bilgiler yazımızın devamında sizinle.
Kuzey Işıkları Nerede?
Kuzey ışıkları nerede görülür diye düşünüyorsanız, aklınızdaki bu soruyu hızlıca yanıtlayalım. Doğanın büyüleyici manzaraları arasında yer alan kuzey ışıkları, eylül ve mart ayları arasında görülebiliyor. Dünyanın kuzey kutup dairesi içerisinde kalan ülkelerden kolaylıkla izlenebiliyor. Lapland adı ile de anılan bölge özellikle Rusya, Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerin kuzeylerinde kalan topraklardan oluşuyor.
Bu ülkelerde aurora nereden görülür sorusu aklınızda yer ediniyorsa bu sorunun da pek çok cevabının bulunduğunu söyleyebiliriz. Kuzey ışıklarını izleyebileceğiniz ülkeleri aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:
Rusya: Rusya'nın kuzey kısmında Murmansk yer alıyor. Burası kuzey ışıklarının en sık gözlemlendiği bölge olarak da biliniyor. Üstelik bu bölge de
kayak tatili yapmak da mümkün. Murmansk dışında Yakutski, Kirovsk, Naryan-Mar, Petrozavodsk ve Vorkuta bölgelerinde de kuzey ışıklarını izleyebilirsiniz.
İsveç: Abisko Milli Parkı, İsveç'in karanlık gecelerine ev sahipliği yapıyor. 70 km uzunluğundaki göl, kuzey ışığını izlemek isteyen pek çok kişinin adresi oluyor. Gölün üzerine yansıyan kuzey ışıkları, harika bir görsel şölen sunuyor. Ayrıca Lulea, Jukkasia, Björkliden ve Tornedalen bölgelerinde de kuzey ışıklarını izleyebilirsiniz.
Alaska: Kuzey kutbuna oldukça yakın olması ile bilinen Alaska'da, kuzey ışıklarının görülmesinin garantisi verilemiyor. Ağustos ve mayıs ayına kadar olan zaman dilimi içerisinde Alaska'ya giderseniz kuzey ışıklarını görme şansınız artacaktır. Alaska'nın hemen hemen her şehrinden kuzey ışıkları gözlemlenebiliyor. Yine de en çok görülebileceği yer Fairbanks olarak biliniyor.
İzlanda: Gayzerler, buzular, sıcak su kaynakları, şelaleler gibi çeşitli doğa harikalarını barındıran İzlanda, kuzey ışıklarını izlemek için de ideal bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Akureyni, Thingvellir Ulusal Parkı, Reykjavik, Vik, Vatnajokull bölgelerinde kuzey ışıklarını görebilirsiniz. Bu bölgelerde eylül ve nisan ayları arasında kuzey ışıkları gözlemlenebiliyor.
Kanada: Kuzey ışıklarını Tundra ormanlarının içerisinde izlemek için en uygun ülke olan Kanada, özellikle Yukon bölgesi ile öne çıkıyor. Yukon haricinde Churchill, Calgary, Banff, Newfoundland, Manitoba, Igaluıt, Yellowknife gibi pek çok bölgeden kuzey ışıkları görülebiliyor. Ayrıca Kanada'nın diğer şehirlerinde de kuzey ışıklarını izleyebilmek mümkün. Kasım ve mart ayları arasında Kanada'yı ziyaret ederek kuzey ışıklarını izleyebilirsiniz.
Finlandiya: Finlandiya'da kuzey ışıklarını izleyebilmek için, şehir ışıklarının uzağında olmak gerekiyor. Ülkenin kuzey şehirlerinden kuzey ışıklarını görebilmek mümkün. Aurora izlemek isteyenlerin Finlandiya'daki uğrak noktaları genellikle Inari, Utsjoki, Luosto, Kakslauttanen, Nellim olarak biliniyor.
Norveç: Kuzey ülkeleri arasında yer alan Norveç, kasım ve aralık aylarında eşsiz aurora güzelliğini görmeyi sağlıyor. Bodo, Alta, Svalbard Adası, Tana Bru, Vardo, Lofoten Adaları, Tromso, Narvik, Kjollefjord, Nordkapp, Skibotn, Finnmark gibi bölgelerden kuzey ışıklarını doyasıya izleyebilirsiniz.
Grönland: Danimarka'nın özerk bölgesi olan Grönland, kuzey ışıklarını izlemek için en ideal yerlerden biri olarak biliniyor. Nuuk, Ammassalik, Isortoq, Ilulissat gibi bölgelerde kuzey ışıklarını izleyebilirsiniz.