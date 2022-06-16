Kuzey Işıkları Nerede? Kuzey Işıkları (Aurora) Hangi Ülkeden Görülür?

Kuzey ışıklarını oluşturan ışımalar, genellikle geceleri gözlemlenebiliyor. Bu olay ağırlıklı olarak iyonosfer üzerinde meydana geliyor. Yaygın olarak 60 ile 72 derece kuzey ve güney enlemleri arasında görülen oluşum, arktik ve antarktik kutup dairelerinin içine düşüyor. Olağanüstü güzellikte görsel şov sunan kuzey ışıkları, pek çok insanın ilgisini çekiyor. Bu nedenle kuzey ışıkları nerede sorusu sıklıkla merak ediliyor. Peki, kuzey ışıkları (aurora) hangi ülkeden görülür? Konuyla ilgili detaylı bilgiler yazımızın devamında sizinle.

Kuzey Işıkları Nerede?

Kuzey ışıkları nerede görülür diye düşünüyorsanız, aklınızdaki bu soruyu hızlıca yanıtlayalım. Doğanın büyüleyici manzaraları arasında yer alan kuzey ışıkları, eylül ve mart ayları arasında görülebiliyor. Dünyanın kuzey kutup dairesi içerisinde kalan ülkelerden kolaylıkla izlenebiliyor. Lapland adı ile de anılan bölge özellikle Rusya, Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerin kuzeylerinde kalan topraklardan oluşuyor.

Bu ülkelerde aurora nereden görülür sorusu aklınızda yer ediniyorsa bu sorunun da pek çok cevabının bulunduğunu söyleyebiliriz. Kuzey ışıklarını izleyebileceğiniz ülkeleri aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

Rusya: Rusya'nın kuzey kısmında Murmansk yer alıyor. Burası kuzey ışıklarının en sık gözlemlendiği bölge olarak da biliniyor. Üstelik bu bölge de

kayak tatili yapmak da mümkün. Murmansk dışında Yakutski, Kirovsk, Naryan-Mar, Petrozavodsk ve Vorkuta bölgelerinde de kuzey ışıklarını izleyebilirsiniz.