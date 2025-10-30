Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil TIR’ın altına girdi! Otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 08.17 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Silivri Fenerköy mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametinde seyreden B.A. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü B.A. araçta sıkıştı.

Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otoyol da güvenlik önlemi alınırken sağlık ekipleri sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastane morguna götürüldü. TIR sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken TIR şoförünün jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.