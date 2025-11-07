Kuzey Marmara’daki kazada can veren genç toprağa verildi

Kaza, 6 Kasım sabahı saat 09.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Habibler mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine ilerleyen bir kamyonun, iddiaya göre geri manevra yapan bir TIR'a arkadan çarpması sonucu, kamyonda yolcu olarak bulunan Uğurcan Evcek olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise kazada yaralandı. TIR şoförü olayın ardından gözaltına alındı. Genç yaşta hayatını kaybeden Uğurcan Evcek'in cenazesi, memleketi Körfez Yeniyalı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Ardından, çok sayıda vatandaşın, okul ve iş arkadaşlarının katıldığı cenaze töreni Yeniyalı Merkez Camii'nde kılınan cuma namazının ardından Kutluca Köyü Kıyırlı Mezrasında defnedildi.