KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2022-2023 KYK burs ve yurt başvuru tarihleri

KYK başvuru tarihleri için geri sayım başladı. Şehir dışında bir üniversiteye yerleşen öğrenciler KYK yurt başvuru başvurusu için harekete geçecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu gerekli değerlendirmelerin ardından burs, kredi ve yurt konusunda yapılan başvuruların sonuçlarını açıklayacak. Peki, bu sene KYK başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, 2022-2023 KYK burs ve yurt başvuru tarihleri…
KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları merakla bekleniyor. E devlet üzerinden alınan başvurular sonrası sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar eğitim hayatlarında ikamet edecekleri yurtlara veya maddi desteğe kayıtlarını gerçekleştirmiş olur. Henüz KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli olmadı.
KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla belli olacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.
KYK YURT VE BURS BAŞVURU ŞARTLARI
Burstan yararlanacak öğrenciler:
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler:
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.