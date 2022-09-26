KYK yemek yardımı ücretleri artırıldı! KYK beslenme yardımı ne kadar oldu? 2022-2023 KYK yurtlarında yemek/beslenme yardımı ücreti kaç TL?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurtlarında kalan öğrenciler için de bir müjde verdi. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada KYK beslenme yardımı ücretlerinin artırıldığını duyurdu. Bu son dakika gelişmesinin ardından ''KYK beslenme yardımı ne kadar oldu?'' sorusu, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, KYK yurtlarında yemek/beslenme yardımı ücreti kaç TL? İşte, 2022-2023 KYK beslenme yardımı parası ile ilgili son durum…

SON DAKİKA: KYK BESLENME YARDIMI ARTIRILDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlük beslenme yardımı ücretlerini artırdıklarını açıkladı.

Bu gelişme sonrası 2022-2023 KYK yemek yardımı ücreti yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte güncel KYK beslenme yardımı parası...