Haberler Yaşam Haberleri KYK yemek yardımı ücretleri artırıldı! KYK beslenme yardımı ne kadar oldu? 2022-2023 KYK yurtlarında yemek/beslenme yardımı ücreti kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.9.2022 18:58 Son Güncelleme: 26.9.2022 18:59

KYK yemek yardımı ücretleri artırıldı! KYK beslenme yardımı ne kadar oldu? 2022-2023 KYK yurtlarında yemek/beslenme yardımı ücreti kaç TL?

KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine müjdeli haber geldi. Öğrencilere günlük olarak verilen beslenme yardımı ücreti, yeni eğitim öğretim yılı için artırıldı. Söz konusu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklama ile duyurdu. Peki, KYK beslenme yardımı ne kadar oldu? 2022-2023 KYK yurtlarında yemek/beslenme yardımı ücreti kaç TL? İşte detaylar…

KYK yemek yardımı ücretleri artırıldı! KYK beslenme yardımı ne kadar oldu? 2022-2023 KYK yurtlarında yemek/beslenme yardımı ücreti kaç TL?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurtlarında kalan öğrenciler için de bir müjde verdi. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada KYK beslenme yardımı ücretlerinin artırıldığını duyurdu. Bu son dakika gelişmesinin ardından ''KYK beslenme yardımı ne kadar oldu?'' sorusu, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, KYK yurtlarında yemek/beslenme yardımı ücreti kaç TL? İşte, 2022-2023 KYK beslenme yardımı parası ile ilgili son durum…

SON DAKİKA: KYK BESLENME YARDIMI ARTIRILDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlük beslenme yardımı ücretlerini artırdıklarını açıkladı.

Bu gelişme sonrası 2022-2023 KYK yemek yardımı ücreti yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte güncel KYK beslenme yardımı parası...

2022-2023 KYK BESLENME YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Yükseköğrenim yurtlarımızda öğrencilere verdiğimiz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya, böylece aylık 1800 liraya yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Buna göre; KYK beslenme yardımı günlük 25 liradan 60 liraya yükseldi. Toplam aylık beslenme yardımı miktarı ise 1800 lira oldu.

Artış öncesinde sabah kahvaltısı yardımı 8,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 17,00 TL olmak üzere toplam 25,00 TL ödeme yapılıyordu. Artışın uygulamaya alınmasının ardından da günlük yemek yardımı 25 TL'den 60 TL'ye çıkmış olacak.

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KYK yemek yardımı ücretleri artırıldı! KYK beslenme yardımı ne kadar oldu? 2022-2023 KYK yurtlarında yemek/beslenme yardımı ücreti kaç TL?
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