KYK BORÇ SORGULAMA EKRANI E DEVLET | KYK kredi borcu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

KYK kredi borcu sorgulama ekranı ile birlikte öğrenciler ne kadar borç ödeyeceklerini öğrenmek istiyor. Birçok genç yüksek faizler nedeniyle KYK kredi borcunu ödemiyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile birlikte KYK borçları faizleri silindi ve böylece sadece ana para ödenecek. Peki, KYK borç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte e devlet ile KYK borç sorgulama ekranı!
KYK KREDİ BORCU SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
KYK kredi borcu sorgulama ekranı ve tüm detaylar şöyle;
E-DEVLET İLE KYK KREDİ BORCU SORGULAMA
KYK kredi borcu bulunan ve ödeme yapmak isteyenler e-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) interaktif vergi dairesi üzerinden bağlanarak vergi borçları sekmesi altından öğrenim kredisi borçlarının olduğu bölüme girerek ödemek istediği taksit veya taksitleri seçerek kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapabilmektedir.
GİB İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ İLE KYK KREDİ BORCU SORGULAMA
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) resmi internet sitesine (https://www.gib.gov.tr/) kimlik bilgileri ve şifre ile giriş yaptıktan sonra vergi borçları sekmesinden öğrenim kredisi borçları bölümünü seçerek sorgulama yapabilirsiniz.
Kredi kartı, banka kartı ile tüm borçların göründüğü listeden taksit veya taksitleri seçerek KYK kredi borcu ödeme işleminizi yapabilirsiniz.