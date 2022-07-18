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Giriş Tarihi: 18.7.2022 18:03

KYK BORÇ SORGULAMA EKRANI E DEVLET | KYK kredi borcu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

KYK borçlarının silinmesinin ardından birçok üniversiteli KYK borç sorgulama ekranına ulaşmak için can atıyor. Sadece ana paranın ödeneceğini duyan öğrenciler, planlarını yapıp kaç taksitle ödeneceğini hesaplayacak. KYK borç yapılandırma ve taksitlendirme ile birlikte öğrenciler sadece ana faiz ile ödeyecekleri borçlarını birbir yatırmaya başlayacaklar. Bu sebeple KYK borç sorgulama nereden yapılır sorusunu yöneltiyor. İşte KYK borç sorgulama e devlet ile KYK kredi borç sorgula!

KYK BORÇ SORGULAMA EKRANI E DEVLET | KYK kredi borcu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

KYK kredi borcu sorgulama ekranı ile birlikte öğrenciler ne kadar borç ödeyeceklerini öğrenmek istiyor. Birçok genç yüksek faizler nedeniyle KYK kredi borcunu ödemiyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile birlikte KYK borçları faizleri silindi ve böylece sadece ana para ödenecek. Peki, KYK borç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte e devlet ile KYK borç sorgulama ekranı!

KYK KREDİ BORCU SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK kredi borcu sorgulama ekranı ve tüm detaylar şöyle;

E-DEVLET İLE KYK KREDİ BORCU SORGULAMA

KYK kredi borcu bulunan ve ödeme yapmak isteyenler e-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) interaktif vergi dairesi üzerinden bağlanarak vergi borçları sekmesi altından öğrenim kredisi borçlarının olduğu bölüme girerek ödemek istediği taksit veya taksitleri seçerek kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapabilmektedir.

GİB İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ İLE KYK KREDİ BORCU SORGULAMA

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) resmi internet sitesine (https://www.gib.gov.tr/) kimlik bilgileri ve şifre ile giriş yaptıktan sonra vergi borçları sekmesinden öğrenim kredisi borçları bölümünü seçerek sorgulama yapabilirsiniz.

Kredi kartı, banka kartı ile tüm borçların göründüğü listeden taksit veya taksitleri seçerek KYK kredi borcu ödeme işleminizi yapabilirsiniz.

KYK KREDİ BORCU SORGULAMA VE ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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KYK BORÇ SORGULAMA EKRANI E DEVLET | KYK kredi borcu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
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