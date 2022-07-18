KYK BORÇ SORGULAMA EKRANI E DEVLET | KYK kredi borcu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

KYK kredi borcu sorgulama ekranı ile birlikte öğrenciler ne kadar borç ödeyeceklerini öğrenmek istiyor. Birçok genç yüksek faizler nedeniyle KYK kredi borcunu ödemiyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile birlikte KYK borçları faizleri silindi ve böylece sadece ana para ödenecek. Peki, KYK borç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte e devlet ile KYK borç sorgulama ekranı!