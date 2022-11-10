KYK borçları silindi mi, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 2022 KYK kredi geri ödeme ne kadar olacak, faizler ödenecek mi?

KYK borçları silindi mi sorusu, öğrenciler tarafından yapılıyor. Üniverste boyunca öğrenim kredisi alan öğrenciler, faizlerin silinmesi konusunda uzun süre bir bekleyişe sahipti. KYK borçlarının Torba Yasa ile Resmi Gazete'den geçmesiyle birlikte öğrenciler rahatladı. Peki, KYK borçları ne kadar ödenecek? KYK kredi geri ödeme ne kadar olacak? İşte detaylar…

Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçerek kanunlaşan ve Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen KYK borç faizlerinin silinmesi, icra takibindeki 2 bin lira ve altı alacakların tasfiyesi, senet ve kredi borçları için sicil affı gibi değişiklikleri içerek ekonomik düzenlemeler resmen yürürlüğe girdi.