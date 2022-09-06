KYK başvuruları için geri sayım devam ediyor. KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözler KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine çevrildi. Devlet tarafından verilen geri ödemeli ve geri ödemesiz bu maddi destekten yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, GSB'den gelecek tarih açıklamasına kilitlendi. KYK burs ve kredi başvuru işlemleri, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK kredi ve burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili güncel bilgiler…