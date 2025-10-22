KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler GSB’de! 2025-2026 KYK kredi ve burs ücreti ne kadar, belli oldu mu?

2025-2026 eğitim yılı için KYK burs ve kredi başvuru sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) açıklamalarında. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2025-2026 KYK kredi ve burs ücreti ne kadar olacak? İşte, merak edilen tüm detaylar...
Burs başvurusu değerlendirme süreci, 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdiği bilgiler ile karşılaştırılıyor. Burs verilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici olacak.
Bu yıl sonuçların en geç Kasım ayının son haftasına kadar açıklanması bekleniyor. Resmi duyurular için KYK web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları GSB duyurusu ile ilan edilecek. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.
Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Sonuçlar açıklandığı zaman e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı haberimizde aktifleşecektir.
Burs/kredi başvuruları, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor.
Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla kontrol ediliyor. Değerlendirme sonunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi veriliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/krediler için yeni ücretlerin yılbaşından önce güncellenecek.
KYK burs ve kredilerine gelecek zam genellikle Aralık ayı içerisinde belli oluyor.
Burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.