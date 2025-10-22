KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler GSB’de! 2025-2026 KYK kredi ve burs ücreti ne kadar, belli oldu mu?

2025-2026 eğitim yılı için KYK burs ve kredi başvuru sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) açıklamalarında. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2025-2026 KYK kredi ve burs ücreti ne kadar olacak? İşte, merak edilen tüm detaylar...