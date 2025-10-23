KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı! 2025-2026 KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuru süreci 13-17 Ekim tarihleri arasında tamamlandı ve 2025-2026 dönemi için sonuçların açıklanacağı tarih gündemde. Öğrenciler, başvurularının sonuçlanmasını sabırsızlıkla beklerken, KYK burs ve kredi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
Burs/kredi başvuruları öğrencilerin ekonomi, sosyal ve başarı durumları dikkate alınarak değerlendiriliyor. Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettikleri bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucunda mevzuata uygun öğrencilere burs veya öğrenim kredisi veriliyor.
KYK burs sonucu sorgulama ekranına e-Devlet üzerinden giriş yapılacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sitesi kygm.gsb.gov.tr adresinden ve sosyal medya hesabından "KYK burs sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek.
"Burs alabilirsiniz" sonucuyla karşılaşan adaylar karşılıksız olarak burstan yararlanabilecek. "Kredi alabilirsiniz" sonucuyla karşılaşan öğrenciler ise geri ödemeli öğrenim kredisi alabilirler.
Gençlik ve Spor Bakanlığı burs başvuru değerlendirme işlemleri 17 Ekim itibariyle başladı. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden 5 (beş) gün geçerken henüz burs ve öğrenim kredisi sonuçları erişime açılmadı.
Geçtiğimiz yıl başvurular 19 Ekim'de tamamlanmış ve sonuçlar 5 Kasım'da duyurulmuştu. Bu yıl en geç Kasım ayının ilk haftasına kadar sonuçların paylaşılması bekleniyor.