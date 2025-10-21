KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? 2025-2026 GSB KYK burs ve kredi sonuçları için geri sayım!

Üniversite öğrencilerinin başvurduğu KYK burs ve kredisi sonuçları için gözler artık değerlendirme sürecinden çıkıp duyurunun yapılacağı tarih üzerine çevrildi. 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından resmi duyurular kontrol ediliyor. Peki 2025-2026 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte duyurulması bekleniyor? İşte detaylar…
2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13 Ekim 2025 Pazartesi günü başladı; son başvuru tarihi ise 17 Ekim Cuma saat 23.59 olarak belirlendi. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra şimdi öğrenciler en çok "Sonuçlar açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.
Henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı veya KYK tarafından kesin bir sonuç açıklama tarihi ilan edilmedi. Ancak geçmiş yılların verileri ışığında bazı beklentiler oluşmuş durumda:
Geçen yıl KYK burs / kredi başvuru sonuçları, başvuru sürecinin ardından Kasım ayının ortasına doğru açıklanmıştı. Bu yıl da aynı düzenin devam edeceği düşünülüyor; sonuçların Kasım ayının ortası ile son haftası arasında ilan edilmesi bekleniyor.
Net tarih için gözler GSB'de!
Sonuçlar duyurulduğu zaman öğrenciler, e-Devlet üzerinden "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmeti aracılığıyla durumlarını görebilecekler.
Burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin taahhütname onayı yapmaları gerekiyor. Bu adım yapılmazsa hak kazansa bile ödeme alamayabilir.
İlk ödemeler, açıklama sonrası toplu olarak