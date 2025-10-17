Haberler Yaşam Haberleri KYK BURS SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI | GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs ve kredi sonuçları için geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim yılı başvuruları 17 Ekim 2025 Cuma günü sona ererken, öğrenciler sonuçların ilan edileceği tarihi bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın değerlendirme sürecinin ardından burs kazanan öğrenciler belli olacak. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, GSB ile KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

2025-2026 KYK burs ve kredi başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Üniversite öğrencileri "KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, başvurular 17 Ekim 2025 Cuma günü sona eriyor. İşte KYK burs sonuçları sorgulama ekranı ve diğer gelişmeler...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Sonuçlarla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Geçen yıl ise 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları 8-13 Ekim tarihleri arasında alınmış ve sonuçlar 5 Kasım'da ilan edilmişti.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, Bakanlık tarafından yapılacak resmi duyuru ile ilan edilecek. Başvuru yapan öğrenciler, sonuçları e-Devlet üzerinden GSB burs/kredi sonuç sayfasından takip edebilecek.

Burs veya kredi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Sonuçlar açıklandığında, haberimizde e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı aktif hâle getirilecektir.

BURS / ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

2025 KYK İLK BURS NE ZAMAN YATACAK?

KYK'dan ilk kez burs veya kredi alacak öğrencilerin ödemeleri, başvurdukları eğitim-öğretim yılı ekim ayını kapsayacak şekilde toplu olarak Kasım veya Aralık ayında hesaplara yatırılacak. Devam eden ödemeler ise öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında yapılmaktadır.

