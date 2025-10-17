KYK BURS SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI | GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-2026 KYK burs ve kredi başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Üniversite öğrencileri "KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, başvurular 17 Ekim 2025 Cuma günü sona eriyor. İşte KYK burs sonuçları sorgulama ekranı ve diğer gelişmeler...
KYK burs başvuruları, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Sonuçlarla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
Geçen yıl ise 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları 8-13 Ekim tarihleri arasında alınmış ve sonuçlar 5 Kasım'da ilan edilmişti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, Bakanlık tarafından yapılacak resmi duyuru ile ilan edilecek. Başvuru yapan öğrenciler, sonuçları e-Devlet üzerinden GSB burs/kredi sonuç sayfasından takip edebilecek.
Burs veya kredi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Sonuçlar açıklandığında, haberimizde e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı aktif hâle getirilecektir.
KYK'dan ilk kez burs veya kredi alacak öğrencilerin ödemeleri, başvurdukları eğitim-öğretim yılı ekim ayını kapsayacak şekilde toplu olarak Kasım veya Aralık ayında hesaplara yatırılacak. Devam eden ödemeler ise öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında yapılmaktadır.