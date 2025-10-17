KYK BURS SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI | GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 KYK İLK BURS NE ZAMAN YATACAK?

KYK'dan ilk kez burs veya kredi alacak öğrencilerin ödemeleri, başvurdukları eğitim-öğretim yılı ekim ayını kapsayacak şekilde toplu olarak Kasım veya Aralık ayında hesaplara yatırılacak. Devam eden ödemeler ise öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında yapılmaktadır.