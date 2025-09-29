KYK burs başvuruları 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvuru yapılır?

KYK burs ve kredi başvuruları için gözler yeni döneme çevrildi. 2025-2026 eğitim yılı başvurularının hangi tarihlerde başlayacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Burs ve kredi desteğinden faydalanmak isteyen adaylar, başvuru sürecini e-Devlet üzerinden kolayca tamamlayabilecek. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman açılacak?