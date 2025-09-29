KYK burs başvuruları 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvuru yapılır?

KYK burs ve kredi başvuruları için gözler yeni döneme çevrildi. 2025-2026 eğitim yılı başvurularının hangi tarihlerde başlayacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Burs ve kredi desteğinden faydalanmak isteyen adaylar, başvuru sürecini e-Devlet üzerinden kolayca tamamlayabilecek. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman açılacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının kesin tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, başvuruların genellikle ekim ayının ikinci haftasında başlatıldığı görülüyor.
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri kısa bir zaman sonra başlayacak.
KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet'e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.
Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.