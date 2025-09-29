Haberler Yaşam Haberleri KYK burs başvuruları 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvuru yapılır?
Giriş Tarihi: 29.9.2025 16:56

KYK burs başvuruları 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvuru yapılır?

Üniversite öğrencilerinin gündeminde 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları var. Geçen yıl ekim ayında alınan başvurular bu yıl da e-Devlet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilecek. Üniversiteye yeni başlayan ya da eğitimine devam eden öğrenciler, maddi destek sağlayan bu imkanlardan yararlanmak için başvuru tarihlerini merak ediyor. Konu ile ilgili GSB duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar…

KYK burs başvuruları 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvuru yapılır?

KYK burs ve kredi başvuruları için gözler yeni döneme çevrildi. 2025-2026 eğitim yılı başvurularının hangi tarihlerde başlayacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Burs ve kredi desteğinden faydalanmak isteyen adaylar, başvuru sürecini e-Devlet üzerinden kolayca tamamlayabilecek. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman açılacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının kesin tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, başvuruların genellikle ekim ayının ikinci haftasında başlatıldığı görülüyor.

2024-2025 KYK BURS VE KREDİ NE KADARDI?

2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarları şöyle;

Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 2.000 TL,

Yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL,

Doktora öğrencilerine ise 6.000 TL.

Henüz 2025-2026 burs miktarı belli olmadı.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri kısa bir zaman sonra başlayacak.

KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet'e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.

Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
KYK burs başvuruları 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvuru yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz