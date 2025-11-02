KYK BURS/ KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI 2025-2026: KYK burs sonuçları ne zaman belli olacak, nereden sorgulanacak? Gözler GSB duyurularında!

KYK BURSU NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliğiyle öğrencilere verilen burs miktarı her yıl güncelleniyor. Şu anda ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin TL ödeniyor. Burslar, üniversitelerin tatil olduğu dönemlerde de yatırılıyor ve bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödeniyor. 2026 yılı burs tutarının ise Aralık ayında açıklanması bekleniyor.