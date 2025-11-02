KYK BURS/ KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI 2025-2026: KYK burs sonuçları ne zaman belli olacak, nereden sorgulanacak? Gözler GSB duyurularında!

2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları Ekim ayında tamamlandı. Başvurular, e-Devlet üzerinden yeni ve ara sınıf öğrencileri ile yurt dışındaki Türk vatandaşları tarafından yapıldı. Şimdi gözler sonuçlarda. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025-2026 burs/kredi sorgulama ekranı…
2025-2026 KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bu yıl KYK burs ve kredi başvuruları, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alındı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor.
Değerlendirme sürecinde öğrencilerin akademik başarıları, gelir durumu, aile bilgileri ve sosyal yaşam koşulları dikkate alınıyor.
Henüz açıklanmayan 2025–2026 burs sonuçlarının Kasım ayı içinde duyurulması bekleniyor. Sonuçlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından erişime açılacak.
TAAHHÜTNAME ONAYI ZORUNLU
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçlar açıklandıktan sonra e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapmak zorunda. Bu işlem tamamlanmadan ödemeler başlamıyor.
Ödemeler, ilk etapta geriye dönük olacak şekilde öğrencilerin hesaplarına aktarılıyor. Banka hesap bilgileri de e-Devlet üzerinden tanımlanıyor.
KYK BURSU NE KADAR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliğiyle öğrencilere verilen burs miktarı her yıl güncelleniyor. Şu anda ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin TL ödeniyor. Burslar, üniversitelerin tatil olduğu dönemlerde de yatırılıyor ve bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödeniyor. 2026 yılı burs tutarının ise Aralık ayında açıklanması bekleniyor.