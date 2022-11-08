KYK BURS KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2022: e devlet KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

KYK burs ve kredi ücretlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

2002'de 45 TL olan kredi ve bursu her yıl arttırdık. Şuan lisans öğrencilerine 850, Yüksek lisansa 1 750 TL, Doktora öğrencilerine de 2 bin 500 TL kredi ve burs veriyoruz. Yılbaşında kredi burs ve beslenme ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde hem yurt hem burs imkanlarını geliştirmeyi sürdüreceğiz. Enflasyon karşısında gençlerimize yeni destekler sağlıyoruz.