KYK BURS KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ: 2025-2026 GSB ile KYK burs kredi başvuruları ne zaman başlayacak, ödemeler ne kadar olacak?

2025-2026 eğitim-öğretim yılıyla birlikte üniversite öğrencilerinin maddi destek beklentisi sürüyor. Binlerce genç, "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi duyurusunu yakından takip ediyor. İşte KYK burs ve kredi başvuru süreci, şartlar ve ödemelere dair tüm bilgiler…