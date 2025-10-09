Haberler Yaşam Haberleri KYK BURS KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ: 2025-2026 GSB ile KYK burs kredi başvuruları ne zaman başlayacak, ödemeler ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 9.10.2025 08:21

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları, öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gençler, başvuru süreçlerini, ödeme tutarlarını, kriterleri ve ödemelerin yapılacağı tarihleri öğrenmek istiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan bu destekler, öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmayı amaçlıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, ödemeler ne kadar olacak, başvuru koşulları neler? İşte detaylar…

2025-2026 eğitim-öğretim yılıyla birlikte üniversite öğrencilerinin maddi destek beklentisi sürüyor. Binlerce genç, "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi duyurusunu yakından takip ediyor. İşte KYK burs ve kredi başvuru süreci, şartlar ve ödemelere dair tüm bilgiler…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının kesin tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, başvuruların genellikle ekim ayının ikinci haftasında başlatıldığı görülüyor.Başvurularla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden kabul ediliyor. Başvuru ekranı açıldığında öğrencilerin:

Kimlik ve iletişim bilgilerini,

Öğrenim bilgilerini,

Aile gelir durumunu,

Sosyal ve ekonomik koşullarını,

doğru şekilde doldurması gerekiyor. Yapılan başvurular, Burs ve Kredi Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılıyor.

2024-2025 KYK BURS VE KREDİ MİKTARLARI

2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrencilere ödenen KYK burs ve kredi tutarları şu şekildeydi:

  • Lisans ve ön lisans öğrencileri: Aylık 2.000 TL

  • Yüksek lisans öğrencileri: Aylık 4.000 TL

  • Doktora öğrencileri: Aylık 6.000 TL

Şu anda 2025-2026 eğitim yılı için KYK burs ve kredi miktarları henüz açıklanmadı

