Haberler Yaşam Haberleri KYK burs kredi başvuruları ne zaman, şartları neler, ödeme ne kadar? GSB ile KYK burs kredi tarihleri için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 7.10.2025 11:10

KYK burs kredi başvuruları ne zaman, şartları neler, ödeme ne kadar? GSB ile KYK burs kredi tarihleri için geri sayım başladı!

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Gençler, başvuru tarihlerini, ödeme miktarlarını, kriterlerini ve ödemelerin yapılacağı tarihleri merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan bu destekler, öğrencilerin eğitim sürecinde maddi yükünü azaltmayı ve finansal açıdan destek sağlamayı hedefliyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, ödemeler ne kadar olacak ve başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar…

KYK burs kredi başvuruları ne zaman, şartları neler, ödeme ne kadar? GSB ile KYK burs kredi tarihleri için geri sayım başladı!

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için üniversite öğrencilerinin maddi destek beklentisi devam ediyor. Binlerce genç, "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek ve öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamayı yakından takip ediyor. İşte KYK burs ve kredi başvuru süreci, başvuru şartları ve ödemelere detaylar…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının kesin tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, başvuruların genellikle ekim ayının ikinci haftasında başlatıldığı görülüyor.Başvurularla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden kabul ediliyor. Başvuru ekranı açıldığında öğrencilerin:

Kimlik ve iletişim bilgilerini,

Öğrenim bilgilerini,

Aile gelir durumunu,

Sosyal ve ekonomik koşullarını,

doğru şekilde doldurması gerekiyor. Yapılan başvurular, Burs ve Kredi Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılıyor.

2024-2025 KYK BURS VE KREDİ MİKTARLARI

2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrencilere ödenen KYK burs ve kredi tutarları şu şekildeydi:

  • Lisans ve ön lisans öğrencileri: Aylık 2.000 TL

  • Yüksek lisans öğrencileri: Aylık 4.000 TL

  • Doktora öğrencileri: Aylık 6.000 TL

Şu anda 2025-2026 eğitim yılı için KYK burs ve kredi miktarları henüz açıklanmadı

ARKADAŞINA GÖNDER
KYK burs kredi başvuruları ne zaman, şartları neler, ödeme ne kadar? GSB ile KYK burs kredi tarihleri için geri sayım başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz