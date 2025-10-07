KYK burs kredi başvuruları ne zaman, şartları neler, ödeme ne kadar? GSB ile KYK burs kredi tarihleri için geri sayım başladı!

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için üniversite öğrencilerinin maddi destek beklentisi devam ediyor. Binlerce genç, "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek ve öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamayı yakından takip ediyor. İşte KYK burs ve kredi başvuru süreci, başvuru şartları ve ödemelere detaylar…