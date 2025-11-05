KYK BURS KREDİ ÖDEME TAKVİMİ 2025-2026: KYK bursu ve kredi ödemeleri ne zaman, hangi gün yapılacak, toplu ödeme olacak mı?

2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrencilerin sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabileceğini duyurdu. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdi ilk ödeme tarihlerini merak ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu, ödemeleri T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen takvime göre yapacak. Peki, KYK ilk burs ödemesi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KYK BURS SONUÇLARI BELLİ OLDU!

ençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK burs ve kredi başvuru süreci tamamlandı. Bakan Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını açıkladı. Sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor.

KYK TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, burs veya kredi başvurusu yapıp taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerine ödemeler yapılacak.

İlk kez burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilere, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren, öğrenim süreleri boyunca düzenli ödeme gerçekleştiriliyor.

Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz 3 aylık toplu ödeme yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.

KYK BURS ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

Taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç'inizi teslim alabileceğiniz tarihleri ve Şubeyi/Teslim Noktasını T.C. kimlik numaranız ile https://kyksorgu.ziraatbank.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Kullanılabilir statüde Bankkart Genç'iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır.