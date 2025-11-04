Haberler Yaşam Haberleri KYK BURS-KREDİ ÜCRETLERİ 2025-2026: GSB ile KYK burs-kredi ödemeleri ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 4.11.2025 20:34

KYK BURS-KREDİ ÜCRETLERİ 2025-2026: GSB ile KYK burs-kredi ödemeleri ne kadar, kaç TL?

KYK burs ve kredi sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte öğrenciler yeni dönemde ödenecek miktarları sorgulamaya başladı. 2025-2026 eğitim yılı kapsamında yapılacak ödemelerde burs ve kredi ücretlerinin ne kadar olacağı araştırılıyor. GSB tarafından her ay düzenli şekilde yapılan ödemeler için resmi açıklama bekleniyor. Peki, 2025-2026 KYK burs ve öğrenim kredisi ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

KYK BURS-KREDİ ÜCRETLERİ 2025-2026: GSB ile KYK burs-kredi ödemeleri ne kadar, kaç TL?

2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. E-Devlet üzerinden sonuçlarına ulaşan öğrenciler, yeni dönem için ödenecek burs miktarını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen öğrenim bursu ve krediler, her ay düzenli olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Peki, KYK burs ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, KYK burs ücretiyle ilgili son gelişmeler.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK burs ve kredi başvuru süreci tamamlandı. Bakan Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını açıkladı. Sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor.

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

KYK BURS - KREDİ NE KADAR?

2025 2026 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı.

2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden güncellenecek.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ AYIN KAÇINDA YATAR?

Öğrencilerin kredi/burs ödemeleri, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında hesaplarına yatmaya devam edecek. Buna göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda kredi/burs ödemesini alacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
KYK BURS-KREDİ ÜCRETLERİ 2025-2026: GSB ile KYK burs-kredi ödemeleri ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz