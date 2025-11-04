KYK BURS-KREDİ ÜCRETLERİ 2025-2026: GSB ile KYK burs-kredi ödemeleri ne kadar, kaç TL?

2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. E-Devlet üzerinden sonuçlarına ulaşan öğrenciler, yeni dönem için ödenecek burs miktarını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen öğrenim bursu ve krediler, her ay düzenli olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Peki, KYK burs ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, KYK burs ücretiyle ilgili son gelişmeler.