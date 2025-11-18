KYK BURS-KREDİ ÜCRETLERİ 2025-2026: GSB ile KYK burs-kredi ödemeleri ne kadar, kaç TL, ne zaman hesaplara yatacak?

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri 18 Kasım'da başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı, ilk kez burs/kredi alacak öğrenciler için ödeme takvimini duyurdu. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödemeler 18-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yeni yıl burs ve kredi miktarlarını araştırmaya başladı. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar olacak? İşte merak edilen tüm detaylar…
2025-2026 eğitim döneminde ilk defa Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrenciler için burs/kredi ödemelerine başlandı.
Üniversite öğrencilerini maddi yönden destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, ilk defa burs/kredi alacak öğrenciler için ödemelere başladı.
18 Kasım'da başlayan ilk ödemenin ardından gençler burs/kredilerini Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanmaya başlayabilecek.
18-20 Kasım tarihleri arasında ödenecek burs/krediler, öğrencinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre bankaya yatırılıyor. T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" ve "2" olan öğrenciler 18 Kasım'da, "4" ve "6" olanlar 19 Kasım'da, "8" olanlar ise 20 Kasım'da ilk ödemesini alabilecek.
Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrencilere,ekim ve kasım aylarını içeren iki aylık burs/kredi ödenecek.
KYK BURS - KREDİ NE KADAR?
2025 2026 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı.
Ancak 2025 yılı boyunca geçerli olan burs/kredi tutarlarına göre lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verilecek.
Burs/krediler, ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı ödenecek.