KYK BURS-KREDİ ÜCRETLERİ 2025-2026: GSB ile KYK burs-kredi ödemeleri ne kadar, kaç TL, ne zaman hesaplara yatacak?

İLK KEZ BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖDEMELER BAŞLADI

2025-2026 eğitim döneminde ilk defa Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrenciler için burs/kredi ödemelerine başlandı.

Üniversite öğrencilerini maddi yönden destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, ilk defa burs/kredi alacak öğrenciler için ödemelere başladı.

18 Kasım'da başlayan ilk ödemenin ardından gençler burs/kredilerini Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanmaya başlayabilecek.

18-20 Kasım tarihleri arasında ödenecek burs/krediler, öğrencinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre bankaya yatırılıyor. T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" ve "2" olan öğrenciler 18 Kasım'da, "4" ve "6" olanlar 19 Kasım'da, "8" olanlar ise 20 Kasım'da ilk ödemesini alabilecek.

Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrencilere,ekim ve kasım aylarını içeren iki aylık burs/kredi ödenecek.