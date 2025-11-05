KYK BURS KREDİ ÜCRETLERİ: 2025-2026 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar olacak, kaç TL?

2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. E-Devlet üzerinden sonuçları öğrenen öğrenciler, yeni dönem için ödenecek burs miktarını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen burs ve krediler, her ay düzenli olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. Peki, 2025-2026 KYK bursu ne kadar, kaç TL? İşte, KYK burs ücretiyle ilgili son bilgiler...