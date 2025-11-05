KYK BURS KREDİ ÜCRETLERİ: 2025-2026 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar olacak, kaç TL?

2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. E-Devlet üzerinden sonuçları öğrenen öğrenciler, yeni dönem için ödenecek burs miktarını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen burs ve krediler, her ay düzenli olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. Peki, 2025-2026 KYK bursu ne kadar, kaç TL? İşte, KYK burs ücretiyle ilgili son bilgiler...
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK burs ve kredi başvuru süreci tamamlandı. Bakan Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını açıkladı. Sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor.
KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
Öğrencilerin kredi/burs ödemeleri, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında hesaplarına yatmaya devam edecek. Buna göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda kredi/burs ödemesini alacak.