KYK BURS KREDİ ÜCRETLERİ: 2025-2026 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar olacak, kaç TL?

Giriş Tarihi: 5.11.2025 08:31

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, 2025-2026 döneminde ödenecek tutarları merak etmeye başladı. Yeni eğitim yılında burs ve kredi miktarlarının ne kadar olacağı araştırılırken, GSB’nin her ay düzenli olarak yaptığı ödemelere dair resmi açıklama bekleniyor. Peki, 2025-2026 KYK burs ve öğrenim kredisi ücreti ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. E-Devlet üzerinden sonuçları öğrenen öğrenciler, yeni dönem için ödenecek burs miktarını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen burs ve krediler, her ay düzenli olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. Peki, 2025-2026 KYK bursu ne kadar, kaç TL? İşte, KYK burs ücretiyle ilgili son bilgiler...

KYK BURS SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK burs ve kredi başvuru süreci tamamlandı. Bakan Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını açıkladı. Sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor.

KYK BURS - KREDİ NE KADAR?

2025 2026 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı.

2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden güncellenecek.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ AYIN KAÇINDA YATAR?

Öğrencilerin kredi/burs ödemeleri, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında hesaplarına yatmaya devam edecek. Buna göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda kredi/burs ödemesini alacak.

