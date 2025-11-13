KYK burs ödemeleri ne zaman başlayacak, toplu ödeme yapılacak mı? Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda!

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatına destek sağlayan KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili tarih araştırmaları başladı. 2025-2026 dönemi için burs almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödemenin ne zaman yapılacağını ve toplu ödeme tarihini merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak KYK ödeme takvimi yakından takip edilirken, öğrenciler hesaplara yatacak tarihler için geri sayıma geçti.

2025-2026 KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre; taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri burs ve kredi almaya hak kazanacak.

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir.

Ancak KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 2025-2026 ilk KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.