KYK burs ödemeleri ne zaman başlayacak, toplu ödeme yapılacak mı? Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda!

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatına destek sağlayan KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili tarih araştırmaları başladı. 2025-2026 dönemi için burs almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödemenin ne zaman yapılacağını ve toplu ödeme tarihini merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak KYK ödeme takvimi yakından takip edilirken, öğrenciler hesaplara yatacak tarihler için geri sayıma geçti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre; taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri burs ve kredi almaya hak kazanacak.
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir.
Ancak KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 2025-2026 ilk KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
Geçen yıl KYK burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilere, 18-22 Kasım tarihleri arasında 2 aylık ödeme yapılmıştı.
Bu yıl da Kasım ayında 2 aylık toplu ödeme yapılması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacak.
Buna göre, T.C. kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olan öğrenciler ödemelerini ilk gün alacak.
Son hanesi "4" ve "6" olanlar ikinci gün, "8" ile biten öğrenciler ise üçüncü gün burs/kredi ödemelerini hesaplarında görecek.
2025 yılı ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere KYK burs ve kredi miktarı, ön lisans ve lisans öğrencileri için 3.000 TL, yüksek lisans için 6.000 TL, doktora öğrencileri için ise 9.000 TL olarak belirlenmişti.
2026 yılı KYK burs ve kredi miktarı ise henüz açıklanmadı. Burs/krediler için yeni ücretlerin yılbaşından önce açıklanması bekleniyor.