KYK BURS ÖDEMELERİNE GERİ SAYIM! 2025 - 2026 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman, ayın kaçında ödenecek belli oldu mu?

2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları 4 Kasım'da açıklandı, taahhütname onayları ise 9 Kasım'da tamamlandı. Şimdi gözler KYK ödemelerine çevrildi. Lisans, ön lisans ve doktora öğrencileri, burs/kredi ödemelerinin tarihlerini ve yeni tutarlarını merak ediyor. Peki, 2025-2026 KYK bursu ne zaman yatacak, toplu ödeme yapılacak mı ve hangi gün hesaplara geçecek? İşte tüm detaylar…
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na göre, taahhütname onayını tamamlayan yükseköğrenim öğrencileri burs ve kredi almaya hak kazanıyor. İlk kez burs/kredi alanlar, ekim ayından itibaren normal öğrenim süresince ödemelerini alacak. Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ay 6–10 arasında hesaplara yatırılıyor. Ancak 2025-2026 ilk burs/kredi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı; duyurulduğunda haberimize eklenecektir.
KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacak. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecek.
Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç kartınızı teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile şubelerden öğrenebilirsiniz.
Kullanılabilir statüde Bankkart Genç'iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacak.
Ön lisans ve lisans öğrencileri: 3.000 TL/ay
Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL/ay
Doktora öğrencileri: 9.000 TL/ay
2026 yılı güncellemesi (tahmini):
Burs miktarı %30 artarsa: 3.900 TL
Burs miktarı %40 artarsa: 4.200 TL
Burs miktarı %50 artarsa: 4.500 TL