KYK BURS ÖDEMELERİNE GERİ SAYIM! 2025 - 2026 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman, ayın kaçında ödenecek belli oldu mu?

2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları 4 Kasım'da açıklandı, taahhütname onayları ise 9 Kasım'da tamamlandı. Şimdi gözler KYK ödemelerine çevrildi. Lisans, ön lisans ve doktora öğrencileri, burs/kredi ödemelerinin tarihlerini ve yeni tutarlarını merak ediyor. Peki, 2025-2026 KYK bursu ne zaman yatacak, toplu ödeme yapılacak mı ve hangi gün hesaplara geçecek? İşte tüm detaylar…