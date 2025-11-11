Haberler Yaşam Haberleri KYK BURS ÖDEMELERİNE GERİ SAYIM! 2025 - 2026 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman, ayın kaçında ödenecek belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:47 Son Güncelleme: 11.11.2025 11:48

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) 2025-2026 burs ve öğrenim kredisi sonuçlarını 4 Kasım 2025’te açıkladı. Taahhütname onayı süresi ise 9 Kasım’da sona erdi. Şimdi gözler KYK burs ve kredi ödemelerine çevrildi. Öğrenciler, ilk ödemelerin ne zaman yapılacağını ve yeni burs/kredi miktarlarını merak ediyor. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak, toplu ödemeler hangi tarihte yapılacak ve tutarlar ne kadar olacak? İşte detaylar…

2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları 4 Kasım'da açıklandı, taahhütname onayları ise 9 Kasım'da tamamlandı. Şimdi gözler KYK ödemelerine çevrildi. Lisans, ön lisans ve doktora öğrencileri, burs/kredi ödemelerinin tarihlerini ve yeni tutarlarını merak ediyor. Peki, 2025-2026 KYK bursu ne zaman yatacak, toplu ödeme yapılacak mı ve hangi gün hesaplara geçecek? İşte tüm detaylar…

İLK KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na göre, taahhütname onayını tamamlayan yükseköğrenim öğrencileri burs ve kredi almaya hak kazanıyor. İlk kez burs/kredi alanlar, ekim ayından itibaren normal öğrenim süresince ödemelerini alacak. Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ay 6–10 arasında hesaplara yatırılıyor. Ancak 2025-2026 ilk burs/kredi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı; duyurulduğunda haberimize eklenecektir.

KYK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN?

Geçen yıl, burs/kredi alan öğrencilere 18-22 Kasım arasında 2 aylık ödeme yapılmıştı. Bu yıl da Kasım ayında iki aylık toplu ödeme yapılması bekleniyor, ancak henüz resmi bir açıklama yok. Yeni bir duyuru olduğunda haberimize eklenecektir.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL ÇEKİLİR?

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacak. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecek.
Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç kartınızı teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile şubelerden öğrenebilirsiniz.
Kullanılabilir statüde Bankkart Genç'iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacak.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Resmi açıklamalar henüz yapılmamış olsa da mevcut verilere göre:

Ön lisans ve lisans öğrencileri: 3.000 TL/ay

Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL/ay

Doktora öğrencileri: 9.000 TL/ay

2026 yılı güncellemesi (tahmini):

Burs miktarı %30 artarsa: 3.900 TL

Burs miktarı %40 artarsa: 4.200 TL

Burs miktarı %50 artarsa: 4.500 TL

