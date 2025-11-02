Haberler Yaşam Haberleri KYK burs sonuçları ne zaman erişime açılacak? GSB ile 2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları bekleniyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK burs ve kredi başvurularında gözler sonuçlara çevrildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yapılan başvuruların ardından öğrenciler, burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını merak ediyor. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından değerlendirilen başvuruların ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı büyük bir merak konusu oldu. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl sorgulanır?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her yıl Kasım ayının ilk haftasında açıklanan KYK burs sonuçlarının, bu yıl da benzer bir takvime göre duyurulması bekleniyor.

GSB'nin değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, sonuçların Kasım ayının ilk yarısında e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Başvuruların yoğunluğu nedeniyle değerlendirme süreci birkaç aşamada yapılıyor. Öğrencilerin gelir durumu, başarı düzeyi ve sosyal kriterleri incelenerek burs veya kredi almaya hak kazananlar belirleniyor.

2025-2026 KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere verilen burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor. Mevcut olarak ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira ödeme yapılıyor.

Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu tarihlerde de yatırılırken bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödeniyor.

2026 yılında geçerli olacak burs ücretinin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.

