KYK burs sonuçları sorgulama 2025-2026: GSB ile KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı!

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. 2025-2026 eğitim dönemi KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı ancak açıklama için geri sayım başladı. Öğrenciler, sonuçların ilan edileceği tarihi ve sorgulama ekranını araştırıyor.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Genellikle her yıl Kasım ayının ilk haftasında açıklanan KYK burs sonuçlarının, bu yıl da benzer bir takvime göre duyurulması bekleniyor.

Başvuruların yoğunluğu nedeniyle değerlendirme süreci birkaç aşamada yapılıyor. Öğrencilerin gelir durumu, başarı düzeyi ve sosyal kriterleri incelenerek burs veya kredi almaya hak kazananlar belirleniyor.

GSB'nin değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, sonuçların Kasım ayının ilk haftasında e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.