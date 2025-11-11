KYK BURS ÜCRETLERİ 2025-2026: GSB ile KYK burs-kredi ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ AYIN KAÇINDA YATAR?

Öğrencilerin kredi/burs ödemeleri, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında hesaplarına yatmaya devam edecek.

Buna göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda kredi/burs ödemesini alacak.