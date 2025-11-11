KYK BURS ÜCRETLERİ 2025-2026: GSB ile KYK burs-kredi ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi sonuçlarının belli olmasının ardından gözler 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için uygulanacak ödeme tutarlarına çevrildi. Üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek yeni burs ve kredi miktarlarının ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, yeni yılda KYK bursu kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
2025 2026 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı.
2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden güncellenecek.
Öğrencilerin kredi/burs ödemeleri, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında hesaplarına yatmaya devam edecek.
Buna göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda kredi/burs ödemesini alacak.