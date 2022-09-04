KYK burs ve kredi başvuruları hakkında gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini açıkladıktan sonra işlemler e-Devlet üzerinden başlamış olacak. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin yakından takip ettiği KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte KYK başvuruları 2022-2023 bilgileri.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi başvuruları 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.
2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu seneki burs başvurularının da kasım ayında başlaması bekleniyor.
BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
BURSUN KESİLME SEBEPLERİ
Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.
Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.
KYK KREDİ-BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Eylül ayında başlaması bekleniyor.
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KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Burstan yararlanacak öğrenciler,
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri,
- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.