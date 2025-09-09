KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? Gözler 2025-2026 GSB KYK burs ve kredi başvurularında!

2025-2026 GSB KYK burs ve kredi ödeme takvimi yakından takip ediliyor. Her yıl güncellenen KYK burs ve kredi tutarları, enflasyon ve ekonomik koşullara göre yeniden belirleniyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 2 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin TL, doktora öğrencilerine 6 bin TL olarak ödeniyordu. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, ne kadar olacak?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından başlıyor. 2025 yılı için de başvuruların Ekim ayı içerisinde e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. GSB'nin resmi duyurusu sonrasında öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek.
KYK burs başvuruları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden kabul ediliyor. Başvuru ekranı açıldığında öğrencilerin:
Kimlik ve iletişim bilgilerini,
Öğrenim bilgilerini,
Aile gelir durumunu,
Sosyal ve ekonomik koşullarını,
doğru şekilde doldurması gerekiyor. Yapılan başvurular, Burs ve Kredi Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılıyor.
Her yıl güncellenen KYK burs ve kredi tutarları, enflasyon ve ekonomik koşullara göre yeniden belirleniyor. 2025-2026 öğretim yılında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenecek miktarlar GSB tarafından duyurulduktan sonra öğrencilerin hesaplarına aylık olarak yatırılacak.
