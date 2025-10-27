KYK burs ve kredi sonuç ekranı 2025-2026: GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl bakılır?

2025–2026 KYK burs ve kredi sonuçları için heyecan dorukta. Başvurusunu tamamlayan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek duyuruya odaklanmış durumda. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü değerlendirme sürecini 12 kurumdan alınan bilgilerle yürütüyor. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte KYK burs sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı linki.
Bu yıl KYK burs ve kredi başvuruları, üniversitelerde kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alındı. Başvuru döneminin tamamlanmasıyla birlikte gözler şimdi sonuç açıklama tarihine çevrildi.
Her yıl olduğu gibi değerlendirme sürecinde öğrencilerin başarı durumu, gelir seviyesi, aile bilgileri ve sosyal yaşam koşulları inceleniyor.
Geçmiş yıllardaki takvimlere bakıldığında, KYK burs ve kredi sonuçlarının genellikle başvurulardan yaklaşık 1 ay sonra, yani Kasım ayının ortası ile son haftası arasında açıklandığı görülüyor. Bu yıl da KYK burs sonuçlarının bu tarihler aralığında açıklanması bekleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, Bakanlık tarafından yapılacak resmi duyuru ile ilan edilecek. Başvuru yapan öğrenciler, sonuçları e-Devlet üzerinden GSB burs/kredi sonuç sayfasından takip edebilecek.
Burs veya kredi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Sonuçlar açıklandığında, haberimizde e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı aktif hâle getirilecektir.
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, sonuç ekranı açıldıktan sonra e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapması gerekiyor. Bu işlem tamamlanmadığı sürece hak kazanılsa bile ödemeler başlamıyor.
Ödemeler, ilk aşamada geriye dönük olacak şekilde hesaplara aktarılıyor ve öğrencilerin banka hesap bilgileri e-Devlet üzerinden tanımlanıyor.
Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere verilen burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor. Mevcut olarak ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira ödeme yapılıyor. Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu tarihlerde de yatırılırken bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödeniyor. 2026 yılında geçerli olacak burs ücretinin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.
Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
Gazinin kendisi veya bekar çocukları
Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler
Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler