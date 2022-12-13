Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK burs ücretlerini duyurdu. Buna göre; "2023 Lisans, önlisans, yükseklisans ve doktora KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesine ödenen öğrenim bursu ve kredisi her yıl artış yaşıyor. Bu yıl da yine binlerce üniversiteliyi sevindiren bir haber geldi. Peki, KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni ücretler ve tüm detaylar.
SON DAKİKA: KYK BURS/KREDİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU!
2023 KYK lisans bursu 850 TL'den 1250 liraya
Yüksek Lisans burs ücreti 1700 TL'den 2 bin 500 liraya
Doktora burs miktarı ise 2 bin 550 TL'den 3 bin 750 TL'ye yükseltildi.
BURS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK GÜNLER!
Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona erdi ve sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edildi. Bu yılın sonuç tarihi için araştırmalar başladı.
2021 yılı bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu sene burs başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
KYK BURS KREDİ ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
KYK ödemelerinin tarihine dair henüz net bir bilgi verilmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan duyuruya göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından itibaren üç aylık burs-kredileri hesaplara yatırılacak.
KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.
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