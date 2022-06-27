Kurban Bayramı'na yaklaşırken binlerce vatandaş KYK bursları ödemeleri ile ilgili gelişmeleri bekleyişe geçti. Geçtiğimiz bayramda erkenden hesaplara geçen ödemelerle ilgili olarak binlerce üniversite öğrencisi "KYK burs ve kredisi ne zaman yatacak, bayramdan önce erken yatacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Normal şartlarda ödemeler ayın 6'sı ve 10'u arasında gerçekleşirken Kurban Bayramı bilindiği gibi 9 Temmuz'da idrak edilecek. Peki, KYK burs ve kredisi ne zaman yatacak, bayramdan önce erken yatacak mı? İşte detaylar...