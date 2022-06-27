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Giriş Tarihi: 27.6.2022 20:47

KYK burs ve kredisi bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak? 2022 Temmuz ayı KYK bursları erken yatacak mı?

KYK burs ve kredisi bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak? 2022 Temmuz ayı KYK bursları erken yatacak mı?

Kurban Bayramı’na kısa süre kala binlerce üniversite öğrenci KYK bursları bayramdan önce yatar mı sorusuna yanıt arıyordu. Gözler konuyla ilgili Kabine Toplantısı’na çevrilirken beklenen açıklama gelmedi. Hal böyle olunca ise binlerce öğrenci “KYK burs ve kredisi ne zaman yatacak, bayramdan önce erken yatacak mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Kurban Bayramı bilindiği üzere 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. İşte KYK burs ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Kurban Bayramı'na yaklaşırken binlerce vatandaş KYK bursları ödemeleri ile ilgili gelişmeleri bekleyişe geçti. Geçtiğimiz bayramda erkenden hesaplara geçen ödemelerle ilgili olarak binlerce üniversite öğrencisi "KYK burs ve kredisi ne zaman yatacak, bayramdan önce erken yatacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Normal şartlarda ödemeler ayın 6'sı ve 10'u arasında gerçekleşirken Kurban Bayramı bilindiği gibi 9 Temmuz'da idrak edilecek. Peki, KYK burs ve kredisi ne zaman yatacak, bayramdan önce erken yatacak mı? İşte detaylar...

KYK Mayıs ayı bursları ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenecek mi? KYK burs ve kredi ödemeleri için beklenen haber geldi! İşte tüm detaylar

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri, her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına yatırılmaktadır.

Temmuz ayı ödemelerinin ise Kurban Bayramı nedeniyle erken yatması beklense de konuya dair net bir açıklama gelmedi.

KYK Mayıs ayı bursları ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenecek mi? KYK burs ve kredi ödemeleri için beklenen haber geldi! İşte tüm detaylar

2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılında KYK kredi-burs miktarı şöyle:

Lisans öğrencileri 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

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KYK burs ve kredisi bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak? 2022 Temmuz ayı KYK bursları erken yatacak mı?
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