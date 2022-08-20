KYK burs ve yurt başvuruları 2022 2023: GSB KYK burs kredi ve yurt başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru tarihleri ne zaman?

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve yurt başvuru süreci ile KYK burs ve kredi ücreti gibi bilgiler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanıyor.

KYK BAŞVURULARI 2022 2023

KYK burs ve yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. KYK yurt başvuruları geçtiğimiz yıl 12 Eylül tarihine kadar tamamlandı. KYK burs ve kredi başvuruları ise 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.

Öğrenciler, burs ve kredi için başvurularını 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yaptılar. Daha önce başvuruda bulunan ve başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de son güne kadar bilgilerini güncelleyebildiler.