Haberler Yaşam Haberleri KYK burs ve yurt başvurusu başladı mı? 2022 2023 KYK burs ve yurt başvuruları için gözler GSB’de!
Giriş Tarihi: 25.7.2022 23:13 Son Güncelleme: 25.7.2022 23:13

KYK burs ve yurt başvurusu başladı mı? 2022 2023 KYK burs ve yurt başvuruları için gözler GSB’de!

YKS tercih süreci devam ederken KYK burs ve kredi başvurusu ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden tercihler yapılacaktır. Bu noktada KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Bilindiği üzere, öğrencilere KYK bursu geri ödemesiz olarak verilirken KYK öğrenim kredisi geri ödemeli olmak şartıyla veriliyor. Pek KYK burs ve yurt başvurusu başladı mı, ne zaman, başvuru tarihleri belli mi? 2022 2023 KYK burs ve yurt başvuruları için gözler GSB’de!

KYK burs ve yurt başvurusu başladı mı? 2022 2023 KYK burs ve yurt başvuruları için gözler GSB’de!

Üniversite eğitimine başlayacak olan öğrencilere KYK burs ve yurt başvuru tarihleri duyuruluyor. Geri ödemeli (kredi) geri ödemesiz(burs) şeklinde verilecek olan KYK burs başvurusu e devlet üzerinden gerçekleşecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliğince KYK başvuruları başlayacak. Peki KYK burs ve yurt başvurusu başladı mı, ne zaman, başvuru tarihleri belli mi? 2022 2023 KYK burs ve yurt başvuruları bekleniyor!

2022 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Özellikle öğrenimi için şehir değiştirecek öğrencilerin yakın takibe aldığı KYK başvuruları yurt konusunda da net bir tarih vermedi.

Ancak geçtiğimiz yıl Eylül ayının başında alınan KYK yurt başvurularının bu yıl da Ağustos sonu; eylül başı gibi alınması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

KYK burs başvuru ekranı açıldığı zaman e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-2023 dönemi için kredi ve burs başvurularının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ekim ayında yapılması bekleniyor.

Yerleştirme sonuçları belli olduktan sonra alınacak başvurularda net tarih henüz belli değil.

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KYK burs ve yurt başvurusu başladı mı? 2022 2023 KYK burs ve yurt başvuruları için gözler GSB’de!
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