KYK burs ve yurt başvurusu başladı mı? 2022 2023 KYK burs ve yurt başvuruları için gözler GSB’de!

Üniversite eğitimine başlayacak olan öğrencilere KYK burs ve yurt başvuru tarihleri duyuruluyor. Geri ödemeli (kredi) geri ödemesiz(burs) şeklinde verilecek olan KYK burs başvurusu e devlet üzerinden gerçekleşecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliğince KYK başvuruları başlayacak. Peki KYK burs ve yurt başvurusu başladı mı, ne zaman, başvuru tarihleri belli mi? 2022 2023 KYK burs ve yurt başvuruları bekleniyor!
Özellikle öğrenimi için şehir değiştirecek öğrencilerin yakın takibe aldığı KYK başvuruları yurt konusunda da net bir tarih vermedi.
Ancak geçtiğimiz yıl Eylül ayının başında alınan KYK yurt başvurularının bu yıl da Ağustos sonu; eylül başı gibi alınması bekleniyor.
KYK burs başvuru ekranı açıldığı zaman e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.