KYK BURS/KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI BEKLENİYOR 2025-2026:KYK burs sonuçları ne zaman belli olacak, nereden öğrenilecek? Gözler GSB duyurularında!

2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, üniversite öğrencileri tarafından merakla takip ediliyor. Önlisans, lisans ve yüksek lisans başvurularının tamamlanmasının ardından öğrenciler, burs tutarları ve sonuçların açıklanacağı tarih konusunda bilgi arayışına girdi. Peki, 2025-2026 dönemi KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı ve sonuçlar nasıl öğrenilebilir? İşte tüm detaylar…
2025-2026 KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bu yıl KYK burs ve kredi başvuruları, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların kapanmasının ardından öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor.
Değerlendirme sürecinde öğrencilerin akademik başarıları, aile gelir durumu, kişisel bilgileri ve sosyal yaşam koşulları göz önünde bulunduruluyor.
2025–2026 dönemi burs ve kredi sonuçlarının Kasım ayı içinde açıklanması öngörülüyor. Sonuçlara, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla ulaşılabilecek.
TAAHHÜTNAME ONAYI ZORUNLU
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçlar açıklandıktan sonra e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapmak zorunda. Bu işlem tamamlanmadan ödemeler başlamıyor.
Ödemeler, ilk etapta geriye dönük olacak şekilde öğrencilerin hesaplarına aktarılıyor. Banka hesap bilgileri de e-Devlet üzerinden tanımlanıyor.
KYK BURSU NE KADAR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliğiyle öğrencilere verilen burs miktarı her yıl güncelleniyor. Şu anda ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin TL ödeniyor. Burslar, üniversitelerin tatil olduğu dönemlerde de yatırılıyor ve bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödeniyor. 2026 yılı burs tutarının ise Aralık ayında açıklanması bekleniyor.