KYK BURS/KREDİ ÖDEME TAKVİMİ 2025-2026: GSB ile KYK burs ve kredi ücretleri en zaman, hangi tarihte ödenecek?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları duyuruldu. Üniversite öğrencileri için önemli bir maddi destek olan burs ve kredilerde, ilk kez başvuru yapan adaylar sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından KYK, taahhütname onayı için öğrencilere 9 Kasım saat 23:59'a kadar süre verdi. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek? İşte detaylar...
KYK BURS İLK ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, taahhütname onaylarını tamamladıktan sonra ödemelerini almaya başlayacak. İlk kez burs veya kredi alacak öğrenciler, Ziraat Genç Bank Kart ile ATM'lerden veya şubelerden T.C. kimlik numaralarıyla ödemelerini çekebilecek. Ayrıca yeni yılda lisans, ön lisans ve doktora burs ve kredi tutarlarında artış yapılacak.
2025-2026 eğitim yılı için KYK burs ve öğrenim kredileri, başvurularını tamamlayıp taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Ziraat Bankası üzerinden ödeniyor. İlk kez burs veya kredi alacak öğrenciler, ekim ayından itibaren normal öğrenim süresi boyunca düzenli ödeme alacak. Şu an için üç aylık toplu ödeme yapılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Resmi açıklamalar henüz yapılmamış olsa da mevcut verilere göre:
Ön lisans ve lisans öğrencileri: 3.000 TL/ay
Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL/ay
Doktora öğrencileri: 9.000 TL/ay
2026 yılı güncellemesi (tahmini):
Burs miktarı %30 artarsa: 3.900 TL
Burs miktarı %40 artarsa: 4.200 TL
Burs miktarı %50 artarsa: 4.500 TL