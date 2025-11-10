KYK BURS/KREDİ ÖDEME TAKVİMİ 2025-2026: GSB ile KYK burs ve kredi ücretleri en zaman, hangi tarihte ödenecek?

KYK BURS İLK ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, taahhütname onaylarını tamamladıktan sonra ödemelerini almaya başlayacak. İlk kez burs veya kredi alacak öğrenciler, Ziraat Genç Bank Kart ile ATM'lerden veya şubelerden T.C. kimlik numaralarıyla ödemelerini çekebilecek. Ayrıca yeni yılda lisans, ön lisans ve doktora burs ve kredi tutarlarında artış yapılacak.