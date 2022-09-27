KYK ek yerleştirme başvuruları ne zaman 2022? KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır, olacak mı?

KYK ek yerleştirme için GSB duyuruları takip ediliyor. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması ardından yurt arayışına giren öğrenciler KYK ek yurt başvurusu başladı mı, nasıl yapılacak sorularına yanıt aramaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulması beklenen KYK ek tercih yurt başvuruları hakkındaki bilgiler arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar…
KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarına yedek alımlar devam ediyor. KYK yurt başvurusu ek tercih hakkında GSB'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
KYK KREDİ/BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı.
Konu hakkında resmi bir açıklama gelmemiş olsa da geçmiş yıllara bakıldığında KYK kredi burs ve yurt başvurularının Ekim sonu Kasım başı gibi başlaması bekleniyor.
KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:
Lisans öğrencileri 850 TL,
Yüksek lisans öğrencileri 1700 TL,
Doktora öğrencileri 2 bin 550 TL alıyor.
2021 yılında KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak belirlenmişti.