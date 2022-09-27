KYK ek yerleştirme başvuruları ne zaman 2022? KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır, olacak mı?

KYK ek yerleştirme için GSB duyuruları takip ediliyor. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması ardından yurt arayışına giren öğrenciler KYK ek yurt başvurusu başladı mı, nasıl yapılacak sorularına yanıt aramaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulması beklenen KYK ek tercih yurt başvuruları hakkındaki bilgiler arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar…