KYK ek tercih yurt başvurusu olacak mı, nasıl yapılır? GSB 2022 duyuruları ile KYK ek yerleştirme başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK ek tercih yurt başvuruları için araştırmalar devam ediyor. KYK tercih sonuçları ardından herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler KYK ek yurt başvurusu olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı duyuruları takip ediliyor. KYK ek tercih yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak soruları gündemde. İşte, KYK ek yerleştirme 2022 detayları…