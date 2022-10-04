KYK ek tercih yurt başvurusu olacak mı, nasıl yapılır? GSB 2022 duyuruları ile KYK ek yerleştirme başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK ek tercih yurt başvuruları için araştırmalar devam ediyor. KYK tercih sonuçları ardından herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler KYK ek yurt başvurusu olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı duyuruları takip ediliyor. KYK ek tercih yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak soruları gündemde. İşte, KYK ek yerleştirme 2022 detayları…
KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarına yedek alımlar devam ediyor. KYK yurt başvurusu ek tercih hakkında GSB'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
KYK KREDİ/BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı.
Konu hakkında resmi bir açıklama gelmemiş olsa da geçmiş yıllara bakıldığında KYK kredi burs ve yurt başvurularının Ekim sonu Kasım başı gibi başlaması bekleniyor.
KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:
Lisans öğrencileri 850 TL,
Yüksek lisans öğrencileri 1700 TL,
Doktora öğrencileri 2 bin 550 TL alıyor.
2021 yılında KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak belirlenmişti.