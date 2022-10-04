Haberler Yaşam Haberleri KYK ek tercih yurt başvurusu olacak mı, nasıl yapılır? GSB 2022 duyuruları ile KYK ek yerleştirme başvuruları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 4.10.2022 11:07 Son Güncelleme: 4.10.2022 11:07

KYK ek tercih yurt başvurusu olacak mı, nasıl yapılır? GSB 2022 duyuruları ile KYK ek yerleştirme başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK ek yerleştirme işlemleri öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Açıklanan yurt yerleştirme sonuçları sonrası kayıt işlemleri yapılırken boş kalan kontenjanlar için ek tercih yapılıp yapılmayacağı sorgulanıyor. KYK ek yurt başvurusu olacak mı, var mı soruları GSB 2022 duyuruları ile yanıt aramaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan boş kontenjan listesi değerlendirilecek mi araştırılıyor. Peki, KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman yapılacak? İşte, 2022 KYK ek yurt başvurusu hakkında merak edilenler…

KYK ek tercih yurt başvurusu olacak mı, nasıl yapılır? GSB 2022 duyuruları ile KYK ek yerleştirme başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK ek tercih yurt başvuruları için araştırmalar devam ediyor. KYK tercih sonuçları ardından herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler KYK ek yurt başvurusu olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı duyuruları takip ediliyor. KYK ek tercih yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak soruları gündemde. İşte, KYK ek yerleştirme 2022 detayları…

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarına yedek alımlar devam ediyor. KYK yurt başvurusu ek tercih hakkında GSB'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

KYK YURT BAŞVURUSU EK TERCİH NASIL YAPILIR?

KYK yurtlarına başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

KYK KREDİ/BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı.

Konu hakkında resmi bir açıklama gelmemiş olsa da geçmiş yıllara bakıldığında KYK kredi burs ve yurt başvurularının Ekim sonu Kasım başı gibi başlaması bekleniyor.

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

Lisans öğrencileri 850 TL,

Yüksek lisans öğrencileri 1700 TL,

Doktora öğrencileri 2 bin 550 TL alıyor.

2021 yılında KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak belirlenmişti.

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KYK ek tercih yurt başvurusu olacak mı, nasıl yapılır? GSB 2022 duyuruları ile KYK ek yerleştirme başvuruları ne zaman yapılacak?
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