Haberler Yaşam Haberleri KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI | 2025 - 2026 KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman sona eriyor?
Giriş Tarihi: 16.10.2025 10:41 Son Güncelleme: 16.10.2025 10:42

KYK yurtlarında ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler ek yurt başvurularına çevrildi. Yurt hakkı kazanamayan öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanlığı her yıl boş kontenjanlar için alımlar yapıyor. Peki, KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak, kimler başvuru yapabilir? İşte, detaylar...

KYGM yurtları ek kontenjanlar hakkında geçtiğimiz günlerde bir duyuru yayımlamıştı. İlk yerleştirmede herhangi bir yurt hakkı elde edemeyen öğrenciler yayımlanan duyuru sonrası ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağına odaklandı. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, belli oldu mu? İşte, detaylar...

KYK EK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!

Üniversiteye ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılı yurt başvuruları başladı.

Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjanla ilk defa yerleştirilen öğrenciler için YÖK kayıt tarihlerine bağlı olarak belirlenen yurt başvuruları 15-17 Ekim tarihleri arasında alınıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay/dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrenciler ile öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler yurt başvurusunda bulunabiliyor.

KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrenim bilgileri doğru olmayan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltmesi gerekiyor.

Her zaman gençlerin yanında olan ALO GSB (444 0 472) ve KYK_Destek, başvuru sürecinde yaşanabilecek sorunlarla ilgili gençlere hizmet vermeye devam ediyor.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON GÜN 17 EKİM!

15 Ekim Çarşamba günü başlayan ek kontenjan yurt başvuruları, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'da sona eriyor. Öğrenciler son güne kadar başvuru bilgilerini güncelleyebiliyor.

