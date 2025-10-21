KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama 2025-2026: GSB KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

2025 KYK ek yurt başvuru sonuçları için adaylar açıklamayı bekliyor. 2025-2026 eğitim yılıyla birlikte üniversite öğrencileri için kritik konulardan biri olan barınma, ek yerleştirme süreciyle takip ediliyor. Başvurular 17 Ekim'de tamamlandı ve öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman duyurulacak?