Giriş Tarihi: 21.10.2025 16:19 Son Güncelleme: 21.10.2025 16:20

KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama 2025-2026: GSB KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

KYK ek yurt başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversitelerin açılmasıyla barınma ihtiyacı duyan ve ilk yerleştirmede yurt hakkı kazanamayan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ek yurt başvurularının sonuçlarını merak ediyor. 15-17 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak,nereden sorgulanır?

2025 KYK ek yurt başvuru sonuçları için adaylar açıklamayı bekliyor. 2025-2026 eğitim yılıyla birlikte üniversite öğrencileri için kritik konulardan biri olan barınma, ek yerleştirme süreciyle takip ediliyor. Başvurular 17 Ekim'de tamamlandı ve öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman duyurulacak?

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK ek yurt başvuruları 15-17 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuruların ardından GSB/KYK, yedek yerleştirme sonuçları genellikle 3-7 gün içinde açıklanıyor.

Sonuçlar henüz duyurulmadı. Sonuç tarihiyle ilgili bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

Her zaman gençlerin yanında olan ALO GSB (444 0 472) ve KYK_Destek, başvuru sürecinde yaşanabilecek sorunlarla ilgili gençlere hizmet vermeye devam ediyor.

