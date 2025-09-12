KYK ek yurt başvuru tarihleri 2025 bekleniyor! GSB ile KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de KYK ek yurt başvuru takvimi oldu. Gençlik ve Spor Baknanlığı (GSB) tarafından yürütülen süreçte, ek yerleştirmelerle üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler için ek yurt başvuruları bekleniyor. KYK yurt başvurularında ilk aşamayı kaçıran ya da ek tercih yapan öğrenciler, "KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor.