KYK ek yurt başvuru tarihleri 2025 bekleniyor! GSB ile KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de KYK ek yurt başvuru takvimi oldu. Gençlik ve Spor Baknanlığı (GSB) tarafından yürütülen süreçte, ek yerleştirmelerle üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler için ek yurt başvuruları bekleniyor. KYK yurt başvurularında ilk aşamayı kaçıran ya da ek tercih yapan öğrenciler, "KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yürütülen süreçte 2025 KYK ek yurt başvuruları bekleniyor. Asil yurt kayıtlarının ardından kayıt yaptıramayan öğrencilerin yerine yedekler değerlendirilecek. Daha sonra boş kalan kontenjanlar KYK ek yurt başvurusu ile değerlendirmeye alınacak.
Tarihler netleşmezken geçtiğimiz yıl ek başvuruların ekim ayı içerisinde alındığı biliniyor.
Geçtiğimiz gün KYK yurt yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı. Aday öğrenciler sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden erişiyor:
Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, yurtlarda barınabilmesi için kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kayıt işlemleri, ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanmasından oluşuyor.
Öğrencilerin yurt kayıt işlemleri için 13 Eylül Cumartesi günü saat 23.00'e kadar süresi bulunuyor.