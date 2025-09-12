Haberler Yaşam Haberleri KYK ek yurt başvuru tarihleri 2025 bekleniyor! GSB ile KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?
Giriş Tarihi: 12.9.2025 09:21

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt yerleştirme sonuçları ardından asil ve yedek adaylar belirlenirken ek tercih yapacak adaylar için gözler KYK ek yurt başvurularına çevrildi. Devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, boş kontenjanlar kapsamında “KYK ek yurt başvurusu var mı, ne zaman yapılacak?” sorularını araştırıyor. İşte 2025 KYK ek yurt başvuru tarihleri hakkında merak edilenler:

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de KYK ek yurt başvuru takvimi oldu. Gençlik ve Spor Baknanlığı (GSB) tarafından yürütülen süreçte, ek yerleştirmelerle üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler için ek yurt başvuruları bekleniyor. KYK yurt başvurularında ilk aşamayı kaçıran ya da ek tercih yapan öğrenciler, "KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yürütülen süreçte 2025 KYK ek yurt başvuruları bekleniyor. Asil yurt kayıtlarının ardından kayıt yaptıramayan öğrencilerin yerine yedekler değerlendirilecek. Daha sonra boş kalan kontenjanlar KYK ek yurt başvurusu ile değerlendirmeye alınacak.

Tarihler netleşmezken geçtiğimiz yıl ek başvuruların ekim ayı içerisinde alındığı biliniyor.

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Geçtiğimiz gün KYK yurt yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı. Aday öğrenciler sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden erişiyor:

BAŞVURU SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, yurtlarda barınabilmesi için kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kayıt işlemleri, ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanmasından oluşuyor.

Öğrencilerin yurt kayıt işlemleri için 13 Eylül Cumartesi günü saat 23.00'e kadar süresi bulunuyor.

