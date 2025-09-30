KYK EK YURT BAŞVURULARI: GSB ile KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman ve nereden yapılır?

KYK ek yurt başvuruları, ilk yerleştirmede yurt hakkı kazanamayan veya kayıt yaptıramayan öğrenciler için ikinci bir fırsat sunuyor. 2025 DGS ek tercih ve YKS ek yerleştirme sonuçlarını bekleyen öğrenciler, başvuruların e-Devlet üzerinden nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, KYK ek yurt başvurusu ne zaman, şartlar belli oldu mu?