KYK EK YURT BAŞVURULARI: GSB ile KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman ve nereden yapılır?

2025-2026 eğitim yılı için KYK ek yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından gerçekleştiriliyor. İlk yerleştirme sonuçlarında herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler, ek yerleştirme ile ikinci bir şans yakalayacak. Başvurular henüz başlamadı; GSB, başvuruların belirlenen takvimle yapılacağını açıkladı. Peki 2025 KYK ek yurt başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak?

KYK ek yurt başvuruları, ilk yerleştirmede yurt hakkı kazanamayan veya kayıt yaptıramayan öğrenciler için ikinci bir fırsat sunuyor. 2025 DGS ek tercih ve YKS ek yerleştirme sonuçlarını bekleyen öğrenciler, başvuruların e-Devlet üzerinden nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, KYK ek yurt başvurusu ne zaman, şartlar belli oldu mu?

KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİYLE İLGİLİ DUYURU YAPILDI!

KYGM'den ek kontenjan başvurularına ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır."

KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, öğrencilerin e-Devlet üzerindeki öğrenim bilgileri esas alınarak gerçekleştirilecektir. Bu nedenle öğrencilerin, e-Devlet'te kayıtlı okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önemlidir. Bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık bulunan öğrencilerin, üniversitelerinin öğrenci işleri birimi ile iletişime geçerek bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

KYK EK YURT BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

Başvuru süresince özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek.

