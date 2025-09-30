KYK EK YURT BAŞVURULARI: GSB ile KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman ve nereden yapılır?

KYK ek yurt başvuruları, ilk yerleştirmede yurt hakkı kazanamayan veya kayıt yaptıramayan öğrenciler için ikinci bir fırsat sunuyor. 2025 DGS ek tercih ve YKS ek yerleştirme sonuçlarını bekleyen öğrenciler, başvuruların e-Devlet üzerinden nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, KYK ek yurt başvurusu ne zaman, şartlar belli oldu mu?
KYGM'den ek kontenjan başvurularına ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır."
Başvurular, öğrencilerin e-Devlet üzerindeki öğrenim bilgileri esas alınarak gerçekleştirilecektir. Bu nedenle öğrencilerin, e-Devlet'te kayıtlı okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önemlidir. Bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık bulunan öğrencilerin, üniversitelerinin öğrenci işleri birimi ile iletişime geçerek bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.
Başvuru süresince özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek.