KYK EK YURT SONUÇ EKRANI e-Devlet | 2025 - 2026 KYK ek yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, yerleştirmeler ne zaman?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK ek yurt başvurularının sonuçları GSB tarafından açıklandı. Başvuru yapan öğrenciler, yurt yerleştirme sonuçlarını online olarak kontrol edebilecek. Ek yurt sonuçlarına erişim ve sorgulama işlemleri için bilmeniz gereken tüm detaylar burada.
Yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için sonuçlara https://turkiye.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Adaylar başvuru sonuçlarını, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" adlı e-Devlet ekranı üzerinden sorgulayabilecek.
GSB BAŞVURULARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ