Haberler Yaşam Haberleri KYK EK YURT SONUÇ EKRANI e-Devlet | 2025 - 2026 KYK ek yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, yerleştirmeler ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.10.2025 09:49

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2025-2026 dönemi için ek yurt başvuruları sonuçlandı. Üniversite öğrencileri, ek yurt sonuçlarını öğrenmek için merakla sorgulama ekranına yöneliyor. Peki, 2025 - 2026 KYK ek yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, yerleştirmeler ne zaman? İşte adım adım sorgulama rehberi.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK ek yurt başvurularının sonuçları GSB tarafından açıklandı. Başvuru yapan öğrenciler, yurt yerleştirme sonuçlarını online olarak kontrol edebilecek. Ek yurt sonuçlarına erişim ve sorgulama işlemleri için bilmeniz gereken tüm detaylar burada.

GSB Yurt başvuruları açıklandı!

Yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için sonuçlara https://turkiye.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Adaylar başvuru sonuçlarını, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" adlı e-Devlet ekranı üzerinden sorgulayabilecek.

GSB BAŞVURULARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

