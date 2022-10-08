KYK kredi faizleri silindi mi, ne zaman silinecek, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? e-Devlet KYK borç sorgulama ekranı 2022

KYK BORCU ÖDEYENLERİN FAİZİ SİLİNECEK Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "KYK borçlarının faizlerini siliyoruz" dedi.

Başkanvekili Elitaş şöyle konuştu: "Öğrenim kredisi çok önemli bir düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden 1 milyon 392 bin kişi almış bir de 26 bin kişi de katkı kredisi almış bunların toplam parası daha önceki durumda diyelim ki 2018 yılındaki öğrenci aylık 500 lira kredi aldı. Toplam yıllık 6 bin lira ediyor. Bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilecek yeni yılın borcu hasıl oluyordu ve 4 yıl sonunda bu yükseliyordu. 2 yıllık erteleme süresi vardı.

O erteleme süresinde de yine TÜFE oranında artırılarak ilave ediliyordu bu toplam 27.6 milyar liralık bir rakama ulaşmış. Bununla ilgili yaptığımız düzenlemede bütün faizlerini siliyoruz. Ana para haline döndürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de öğrenci kredileri hiçbir artışa tabi olmadan 2022 yılında öğrenim hayatına başlayan öğrenci kredisi yuvarlık hesap olarak bin lira olsun. 12 bin liralık kredi alacak. Bu 12 bin liralık kredi okul bitene kadar sabit. 2023-2024 yılında rakam 1300 liraya çıkmış o da 2023-24 yılları için sabit."