KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2025-2026 | GSB KYK burs başvurusu ne zaman, kredi ücreti ne kadar olacak?

2025-2026 eğitim yılı KYK burs ve kredi başvuruları öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyuracağı tarih merakla beklenirken, başvurular her yıl olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacak.Peki, KYK burs başvuruları hangi tarihlerde başlıyor, burs ücretleri ne kadar olacak? İşte detaylar...
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlıyor. 2025 yılı için başvuruların Ekim ayında e-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi duyurusu sonrası öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecek.
KYK burs başvuruları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden kabul ediliyor. Başvuru ekranı açıldığında öğrencilerin:
Kimlik ve iletişim bilgilerini,
Öğrenim bilgilerini,
Aile gelir durumunu,
Sosyal ve ekonomik koşullarını,
doğru şekilde doldurması gerekiyor. Yapılan başvurular, Burs ve Kredi Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılıyor.
Her yıl güncellenen KYK burs ve kredi tutarları, enflasyon ve ekonomik koşullara göre yeniden belirleniyor. 2025-2026 öğretim yılında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenecek miktarlar GSB tarafından duyurulduktan sonra öğrencilerin hesaplarına aylık olarak yatırılacak.
KYK burs ücreti geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 2 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin TL, doktora öğrencilerine 6 bin TL olarak ödeniyordu.