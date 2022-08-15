KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022-2023 dönemi KYK yurt ücretleri ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak asgari ücret ek zammının ardından yurt ücretlerine zam gelmesi bekleniyor. KYK yurt ücretlerinin 500 ila 800 TL arasında olması tahmin ediliyor.

Özel yurt fiyatları da il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Bu sene özel yurt fiyatlarının yıllık 20 bin ile 80 bin TL arasında değişiklik göstermesi bekleniyor.