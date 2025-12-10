KYK yeni yılda ne kadar olacak, belli oldu mu? 2026 KYK burs ve kredisi ne zaman yatacak?

Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi ödemeleri için 2025–2026 yılı takvimi araştırılmaya devam ediyor. Ödemelerin hangi gün başlayacağı ve resmi tarihin açıklanıp açıklanmadığı merak konusu olurken, güncel duyurular yakından takip ediliyor. Peki, KYK burs ödemeleri 2025–2026 döneminde ne zaman yapılacak, ödeme tarihi açıklandı mı?

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir.

Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmektedir.