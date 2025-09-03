KYK YURT BAŞVURU SONUÇ TARİHLERİ 2025: KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

KYK yurt başvuru işlemi, E-Devlet aracılığıyla tamamlanabilecek. Toplam 9 adımdan oluşacak olan KYK yurt başvurusu için müracaat esnasında bazı bilgilere ihtiyaç duyulacak. Örgün eğitime kaydı olmayan, öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma alan, sabıka kaydı bulunan, 6 ay ve daha fazla hapis cezası bulunan, bulaşıcı hastalığı olan, akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan, yurt başvurusunda bulunduğu belediye sınırları içerisinde ailesi ikamet eden öğrenciler, KYK yurt imkanından faydalanamayacak.