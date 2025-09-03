KYK YURT BAŞVURU SONUÇ TARİHLERİ 2025: KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

KYK yurt başvuru sürecini tamamlayan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Yurt yerleştirme sonuçları ile birlikte öğrencilerin hangi şehir ve yurtta kalacağı belli olacak. 2025-2026 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman duyurulacak, tarih belli oldu mu?
KYK yurt başvuru sonuçları, başvuruların 6 Eylül tarihinde tamamlanmasının ardından en geç 15 Eylül tarihine kadar erişime açılacak. KYK yurt başvuru sonuçlarının hemen akabinde kesin kayıt süreci başlayacak. Bu süreçte kesin kayıtlarını yapmayanların yerine yedek yerleştirmeler yapılacak. Yedek yerleştirmeler yıl boyunca devam edecek.
KYK yurt başvuru işlemi, E-Devlet aracılığıyla tamamlanabilecek. Toplam 9 adımdan oluşacak olan KYK yurt başvurusu için müracaat esnasında bazı bilgilere ihtiyaç duyulacak. Örgün eğitime kaydı olmayan, öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma alan, sabıka kaydı bulunan, 6 ay ve daha fazla hapis cezası bulunan, bulaşıcı hastalığı olan, akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan, yurt başvurusunda bulunduğu belediye sınırları içerisinde ailesi ikamet eden öğrenciler, KYK yurt imkanından faydalanamayacak.